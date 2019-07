Neljakümnekilosed nunnud rannas

Vana tõde: koer on inimese parim sõber. Ta kuulab kahejalgse muresid etteheiteid tegemata ja leevendab stressi. Nii juhtubki, et inimene ei mõista enam, et ta armas kaaslane, tihti hirmkallis tõukoer, abikaasast ja lastestki väärtuslikum, on loom. Mitte inimene, loom.