Kesk tänaval elav Mare Ridalaan kutsus komisjoni liikmed ning ehitaja ja linnavalitsuse esindajad enda aeda. “Kas see on normaalne?” küsis kõnniteelt vaadates päkapikuna paistev naine. Tema koduaed jääb peaaegu meeter maad uue kõnnitee tasapinnast allapoole.

Linnavalitsuse teedeinsener Lennart Korbe selgitas, et sademeveed on vaja tänavalt eemale juhtida, krundid on aga paraku eri kõrgustel. Revisjonikomisjoni esimehe Andres Jaadla sõnul oleks aga tulnud sõiduteel kõrgemad kohad veidi madalamaks freesida, mitte hakata kogu teed kõrgemate kohtade järgi tõstma.