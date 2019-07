Jäneda talupäevad pakkusid kirevaid elamusi

Kui kolm aastat tagasi Jäneda talupäevadest kirjutasin, siis märkisin pealkirjas, et tegu on põllumeeste suurpeoga. Tegelikult on see kogu rahva suurpidu. Näiteks laupäeva ennelõunal kohtasin talupäevadel Ida päästekeskuse operatiivkorrapidajat Aivar Leppa.