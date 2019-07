Rannafestivali piletite varguses kahtlustatav veedab vähemalt kaks kuud arestimajas

Vargusega tekitati kahju 16 300 eurot. Rakvere politseijaoskonna eriasjade uurija Kaia Koch ütles, et kriminaalasja kohta tänaseks kogutud andmed viitavad sellele, et mees varastas karbi, mille sees olid festivali käepaelad ja müüjale kuuluv mobiiltelefon. "Mis on varastatud piletitest edasi saanud, peame veel välja selgitama," sõnas Koch. Mehe kinnipidamisel leiti ta juurest paarkümmend festivali käepaela. Politsei tegeleb ülejäänud paelte otsimisega. Mobiiltelefoni sai kannatanu samal päeval tagasi.

Mehe vahistamist taotles kohtult Viru ringkonnaprokuratuur. Abiprokurör Tiina Viru selgitas, et kahtlustatav on varem kriminaalkorras karistatud. "Tegemist ei ole inimese ühekordse eksimusega, vaid sihikindla kuritegeliku eluviisiga ja see annab alust arvata, et vabaduses viibides jätkab ta uute kuritegude toimepanemist," sõnas Viru.