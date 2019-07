Rääbisepüük saab läbi

Maaeluminister Mart Järvik allkirjastas käskkirja, millega peatab alates 31. juulist rääbisepüügi ja kalapüügi kastmõrdadega Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel, sest rääbise lubatud aastasaak on piirkonnas ammendumas.

Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve kutselise kaluri kalapüügiloa alusel on tänavu püütud vähemalt 293 tonni rääbist, piirkonna lubatud aastane saak on 325 tonni. Sellega on lubatud aastane rääbisesaak ammendunud vähemalt 90 protsendi ulatuses ja kalapüügiseaduse kohaselt tuleb püük peatada.