Eesti Tööandjate Keskliit otsib parimaid praktikante

Entsoni sõnul on praktikandid tööandjale suurepärane võimalus leida tulevasi töötajaid. Noortele on see jälle võimalus omandatud teoreetilisi teadmisi praktikas proovida. "Edukas praktika on selline, kus tööandja juhendab ja aitab, ent ka praktikant ise mõtleb avatult kaasa ning on oma eriala fänn," lisas Entson. "Mitmed konkursi varasemate aastate võitjad töötavad täna samas organisatsioonis, juhendavad ise praktikante ja on väga väärtuslikud töötajad."