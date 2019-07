Palmse Metall sõlmis Rakvere Tarvaga sponsorlepingu

Esmaspäeval sõlmisid Tarva mänedžer Arnu Lippasaar (vasakul) ja osaühingu Palmse Metall üks kahest omanikust Bert Sild (keskel) Eesti mõistes üsna harukordse koostöölepingu. Nimelt panustab Palmse Traileri kaubamärgi all Euroopa ja Skandinaavia turule haagiseid tootev firma korvpallimeeskonna heasse käekäiku järgneva kolme aasta vältel. Bert Sild lausus, et Tarva uus tulemine on Palmse Metalli jaoks sümpaatne. “Tahame, et meeskond saaks korralikult tuule tiibadesse, ja anname neile selleks aega atra seada. Võidud pole kõige tähtsamad. Oluline on, et meeskond jääb kõrgliigasse pidama ning et mehed võitlevad. Hea, kui võidame, aga ennekõike tahab rahvas näha võitlust,” rääkis Sild.