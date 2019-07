Seinamaalingud kõnelevad pimedal ajal teistmoodi

Valguslahendusega on täiendatud viit seinamaalingut. Need asuvad Rakvere põhikooli, Rakvere reaalgümnaasiumi, Rakvere gümnaasiumi Tallinna tänava algklasside maja, Rakvere sotsiaalkeskuse ja Lääne-Virumaa keskraamatukogu hoone fassaadil.

Põhikooli seinamaalingule on projitseeritud ringikujuline objekt, mida Üllar Võrno on mõtestanud järgmiselt: ega koolijütsipõlv polegi midagi muud kui läbi rõnga hüppamine. Valguslahenduste looja sõnul on selle objekti puhul maalingu valgustamisest vaata et olulisem hoopis ülekäiguraja valgustuse puudumisele tähelepanu juhtimine.