Teatrikino juht võitis töövaidluskomisjonis

Räitsaku sõnul lõpetas teater temaga töölepingu mais, tuues põhjenduseks ebapädevust ja -kompetentsust. Naise sõnul oli just põhjendus see, mis sundis teda advokaati võtma ja töövaidluskomisjoni poole pöörduma. Kuna teatril on 30 päeva aega töövaidluskomisjoni otsus kohtus vaidlustada, ei soovinud Räitsak sellest lähemalt rääkida.