Lääne-Virus lubatakse küttida kümme karu ja 2300 metskitse

Terves Eestis on sellel aastal lubatud küttida 70 mesikäppa ehk võrreldes mullusega kümme enam. Jaan Villak rääkis, et ehkki jahimehed soovisid tänavu piirata karude arvukust rohkem, on nad Euroopast saabuvate suuniste vastu võimetud. “Ega me seal midagi muuta ei suutnud,” lisas ta.

Jahindusklubi tegevjuht tähendas, et keskkonnaagentuuri hinnangul on pruunkaru pesakondade arvukus Eestis vähenenud. Minimaalselt nõutud pesakondade arv riigis on 60. “Tegelik põhjus on see, et soovitakse ühtlustada karude arvukuse üldist pilti Eestis. Lääne-Virumaal on nende elu ja olukord tegelikult väga hea,” kõneles Jaan Villak.