Kruusakarjäärist hakkab tasapisi kompleks kujunema

Rakvere abilinnapea Neeme-Jaak Paap kõneles, et käib Vallimäe ehitusel iga nädal. “Iga algus on nii, et ei saa vedama. Aga siin on läinud päris hästi. Tööd on väga hea rütmiga käimas,” selgitas Paap. Ilmgi on ehitustööd soosinud ja porimülgast ei ole pahupidi keeratud pinnasega objektil tekkinud.