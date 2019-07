5miinust pani lava taga laivi

Võsu rannafestivali teisel päeval astus üles üks populaarsemaid noortebände 5miinust, kes alustas oma karjääri just Võsul. Bändis on legendaarsed Eesti artistid, keda rahvas palavalt armastab. 5miinuse laulud on paljudel peas ja just kaasalaulmine annab bändile energiat. Praegu on nende üheks kuumimaks hitiks laul “(ei ole) aluspükse”.