Tema hinnangul vajab festival tõsiseid muutusi. Ennekõike seetõttu, et bluus on küll lahe, aga üha rohkem inimesi tuleb Porkunisse ka lihtsalt paiga pärast. “Nii et järgmisel aastal on asi muusikaliselt märksa mitmekülgsem,” lubas Laur.