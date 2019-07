Homsest saab Elroni sõidukaardil oleva raha eest soetada pileteid ka veebist

"Kontoga on võimalik siduda erinevaid sõidukaarte ning kaartidele ka personaalsed nimetused anda. Seega, kui peres on mitu sõidukaarti, saab näiteks lapsevanem mugavalt kontole sisse logides lapse kaardile raha laadida või pileteid osta, ilma et peaks iga kord teadma kaardi numbrit," täpsustas Kongo.

Kasutajakonto funktsiooni lisandumine on osa Elroni piletimüügisüsteemi arendusest eesmärgiga parandada kasutajakogemust. Elroni müügi- ja arendusjuht nentis, et konto loonud klientidel on edaspidi mõningane eelis ka ette ostetud piletite tagastamise korral. Seni on Elron olnud ainuke transporditeenusepakkuja, kes on reisijale tagastanud eelmüügist ostetud pileti maksumuse täies ulatuses, kui selleks on soovi avaldatud vähemalt tund enne reisi väljumist.