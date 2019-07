Arvamusfestivali laval avaldavad mõtteid ka läänevirulased

Arvamusfestival on arutelufestival Paide Vallimäel, kus vahetatakse mõtteid Eesti ühiskonnale ja inimestele olulistel teemadel. See toob kokku Eestist ja maailmast hoolivad inimesed eri kogukondadest, et läbi tasakaaluka arutelu luua paremat arusaamist iseendast, teineteisest ja maailmast.