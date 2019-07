MTÜ LUMI süda ei ole kindlasti külm

“Ühel hommikul ärkasin üles ja oli selge, et mu kolmas laps saab nimeks Lumi,” räägib mittetulundusühingu LUMI Teraapia “ema”, koordinaator ja tegevterapeut Kerli Kaaleste. “Meie LUMI-t kutsun ma oma lapseks just seetõttu, et ta nõuab samamoodi väga palju hoolt ja pühendumist, ülejala ei saa midagi teha.” Nimes sisalduvad tähed on esitähtedeks sõnadele, mis iseloomustavad kõike seda, mida ühingu liikmed oluliseks peavad: L – loovus, U – usaldus, M – motivatsioon, I – inspiratsioon.