Nooruke piiritaja võib kuni kolm aastat kordagi maandumata lennata

Piiritajaid on rahvapäraselt kutsutud piir-, must-, tuule-, torni-, metsa- ja laanepääsukesteks. Viimased kaks nimetust viitavad sellele, et osa piiritajaid pesitseb metsades ja raiesmikele jäetud säilikpuude õõnsustes. Enamik neist aga tiirutab asulate ja taluhoovide kohal, tehes sööste suisa kuni 220-kilomeetrise tunnikiirusega.