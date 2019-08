Tänasest kuni augusti lõpuni on lubatud jõevähki püüda

Juba kolmandat aastat on enamikus maakondades vähipüügilube võimalik saada piirarvuta, mistõttu jagub neid kõigile soovijatele.

Loa ostmisel tuleks arvestada, et eraomandis oleval veekogul peab lisaks kalastuskaardile olema veekogu omaniku nõusolek. Kas veekogu on avalik või eraveekogu, saab vaadata keskkonnaregistrist.

Varasemate aastatega võrreldes on sel aastal vähipüügil üks oluline kitsendus. Nimelt on ühel isikul lubatud ööpäevas püüda kuni 100 mõõdulist isendit. Kõik ülejäänud püütud vähid ning ka alamõõdulised vähid tuleb vette tagasi lasta. Jõevähile kehtestatud alammõõt on 11 sentimeetrit.