Puudega inimesed saavad tasuta sõita

Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu (VIROL) juhatuse esimees Einar Vallbaum rääkis, et hea meel on tõdeda, et edaspidi saavad Lääne-Virumaal tasuta ühistransporti kasutada ka puudega inimesed. Tema sõnul peab VIROL endiselt oluliseks, et õpilastel, pensionäridel ja nüüd ka puudega inimestel oleks võimalik maakonnas ühissõidukeis tasuta sõita. "Olen jätkuvalt tasuta ühistranspordi vastu, kuid pean väga oluliseks, et need peamised sihtgrupid saaksid tasuta maakonnaliinidel sõita. Meie kohustus on nõrgemate eest seista, ning kui saame tasuta sõidu õigusega kellegi elu oluliselt paremaks ja lihtsamaks teha, siis mina ka selle eest seisan," ütles Einar Vallbaum.