Rahva mure mõjus: Viru-Nigulasse saabus kiirustabloo

01.08.2019. Eesti, Lääne-Virumaa. Viru-Jaagupi FOTOL: Viru-Jaagupi Kiiruse tabloo, päevapilt FOTO: Vladislav Musakko/Virumaa Teataja/Postimees Grupp AS

Viru-Nigula inimesed olid juba mõnda aega hädas sellega, et nende koduõuel ei tahtnud veoautojuhid kuidagi kiirust maha võtta. Inimesi ärritas, et autojuhid kihutasid külast lihtsalt läbi, hoogu ei vähendatud ei parkimisplatsi lähedal ega poe juures, ka ülekäigurajast ei tehtud väljagi. Kohalikel sai kõrini ja nad otsustasid kirjutada projekti, et saada külla kiirustabloo.