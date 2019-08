Kaido Höövelson kinkis vabatahtlikele pritsimeestele pumba

Varem on vägilane andnud Simuna pritsimeestele pulmakingiks saadud päästeauto ja soetanud veel lisaks paakauto. Viimase pump oli "ära väsinud" ja mees otsustas vähe kabedama soetada.

Höövelsoni sõnul ostis ta kasutatud pumba põhjanaabrite juurest Oulust, kust sai toodud ka paakauto. Riigikogu liige ütles, et on vabatahtlike pritsimeeste patroon ja püüab neile ihu ja hingega igati kasulik olla. Samas loodab ta, et ka teised vabatahtlikke märkaksid ja võimalusel aitaksid.