Imelises Mahus toimuval festivalil maiustatakse mõnusa pillirooga

Paar aastat tagasi, see võis olla 2002. aastal, oli pilliroofestivali algatajal, eestvedajal ja hingel Ervin Lemberil just roopillivaimustus peal. Juhtus nii, et samal ajal said kokku maakonna kultuuritegelased, omavahel arutleti, mis kultuuriüritus võiks Lääne-Virumaal toimuda.