Galerii: flokside ilu vallutab Mädapea mõisa  

Mädapea mõisa perenaine ja floksipäevade korraldaja Marika Vartla rääkis, et kõik vaasid on mõisas neid imelisi lilli täis.

Ka ise flokside aretamisega tegelenud naine sõnas, et floksipäevadel on tema sortidest väljas lillakasroosade õitega floksisort, mis aretatud Eesti vabariigi 100. sünnipäeva auks. "Samuti "Suudlus" ja "Glamuur". Enda floksid on kaunid, need on ju oma lapsed," sõnas Vartla.