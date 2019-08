Album, mis on tulvil armastuse kergust ja raskust

Lugudest on muusikute paar teinud nii omailmelised versioonid, et kohe ei taipagi, et enamik laule on töötlused. Näiteks on Hardi Volmeri ja Roald Jürlau kirjutatud ning Singer Vingeri esituses kõlanud rokipalast “Ei midagi erilist” saanud rahulik ja harmooniline laul, kus algset kitarrisoolot asendab klaverimäng.