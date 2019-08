Sagadi puupäevade väikesed külastajad on suureks saanud

Ilm oli kell 11, kui puupäeva ettevõtmised algasid, heitlik, ent rahvast jätkus Sagadi mõisa ümbrusse tublisti. Väga palju olid korraldajad mõelnud lastele, kes said kokku panna puupuslesid, visata märki, uurida putukaid, otsida laulvaid pesakaste, meisterdada tuulikuid, liblikaid või käepaelu, ratsutada poniga ning katsetada, kuidas on jalgrattaga sõita mööda pehmet metsapinda. Krista Hussar, kes abistas käepaelameistreid, märkis, et nii paljude aastate kogemuse pealt puupäevadel võib öelda küll, et lapsed, kes kunagi pisikestena Sagadis meisterdamas käisid, on nüüd juba suured ja ammuste tuttavatena ikka kohal.