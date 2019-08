Tapa sõdurpoisid rajasid Ohepalus paisusid

Kuue tunniga rajasid kaitseväelased 20 paisu, mis peaksid mõjutama pea 250 hektari suurust maa-ala.

Eestimaa Looduse Fondi märgalade taastamise programmi juht Jüri-Ott Salm ütles, et kuna Ohepalu looduskaitsealale jääb osaliselt keskpolügooni ohuala, oli kaitseväelaste appi kutsumine loogiline.

„Meil on väga hea meel, et kaitsevägi meie kutsele nii arvuka osavõtuga reageeris. Tavapäraselt ehitame küll kuivenduskraavidele paise kopaga, ent masinate alale saamiseks peame paratamatult tegema ka trassiraieid. Siin, taastatavates soometsades, tähendaks see sadade puude mahavõtmist - soovisime seda vältida,“ ütles Salm ning lisas, et märgalade taastamise projekti peamisteks märksõnadeks on haruldaste liikide säilitamine ning kasvuhoonegaaside vähendamine.

„Kui see pais valmis saab, ei voola vesi enam kraavis, mida kuivendamise eesmärgil pea sada aastat tagasi ehitati, vaid valgub laiali ning siinne mets hakkab muutuma soometsaks, nagu see kunagi on olnud,“ ütles reamees Andrus Palu, kes rajas koos oma jaoga eile kolm paisu.