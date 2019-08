KIK avab taotlusvooru korteriühistutele

KIK-i toetuste ja teenuste osakonna juht Antti Tooming selgitab, et KIK võtab taotlusi vastu kuni 30. septembrini. Pärast seda lähevad need kõik korraga hindamisse ning otsused tulevad aasta lõpuks. "Soovime rõhutada, et toetuse eesmärk on vähendada energeetika negatiivset keskkonnamõju ja lisaks panustada majanduslikule kokkuhoiule. Seetõttu on taotlustes oluline välja tuua projekti panus välisõhu kvaliteedi parandamisse," kõneles ta.

Toetust saab taotleda biomassil töötava katelseadme väljavahetamiseks biomassil töötava katelseadme vastu, biomassil töötava katelseadme väljavahetamiseks mõne teise taastuvkütuse lahenduse vastu, fossiilset kütust kasutava küttesüsteemi (v.a maagaas) asendamiseks taastuvkütuse lahendusega, biomassil või fossiilsel kütusel töötava küttesüsteemi asendamiseks kaugküttevõrguga.

Sellel juhul võib projekti maksumusse lülitada hoonesisesed küttesüsteemiga seotud tööd. Teiste variantide puhul ei ole see võimalik. Kaugküttevõrguga liitumine on üks parimaid võimalikke lahendusi keskkonnakaitselistest aspektidest vaadelduna ja ühtlasi panustab see kaugküttevõrkude jätkusuutlikkusse.

Toetust saavad taotleda need korteriühistud, kelle maja on ehitatud enne 1. jaanuari 2010, sest need hooned ei pruugi olla ehitatud kõige energiasäästlikumalt ja nende kütteseadmed võivad vajada väljavahetamist.

Toetuse taotlemisel peab omaosalus olema 50 protsenti projekti abikõlblike kulude maksumusest. Vooru eelarve on 500 000 eurot.

Taotluste esitamine toimub 1. augustist kuni 30. septembrini andmesüsteemi KIKAS kaudu. Täpsema info taotlusvooru kohta leiab KIK-i kodulehelt.

Toetust jagatakse riigisisese keskkonnaprogrammi atmosfääriõhu kaitse projektist. Toetuse töötas välja keskkonnaministeerium.