Väike-Maarja vallavanema Indrek Kesküla sõnul on jäätmejaam järjekordne samm taaskasutuse poole. “Loodame, et prügi sorteeritakse järjest rohkem ja et metsa alla satub seda järjest vähem,” sõnas vallavanem. “Samas ei saa väga kurta ka: vähemalt meie valla elanikud on tublid ja üldiselt enam oma jäätmeid metsa alla ei vea. Loodetavasti muudab uus jäätmejaam olukorra veel paremaks.”