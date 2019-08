Võrkpalli pärast pole mõtet halada!

Teate ju seda Hando Runneli luuletust. Võrkpalliklubi tegemisega on midagi analoogset. Kõigepealt tuleb vastata muidugi küsimusele, miks seda vaja on. Vastuseks sobib näiteks asjaolu, et olukord valdkonnas ei rahulda ja pole näha, kuidas see ilma sekkumata paremaks läheks. Niisama viriseda pole mõtet. See vajadus peaks olema mitme inimese peas, ja tore oleks, kui need inimesed oleks erinevate oskustega. No et ei oleks viit juristi või viit graafilist disainerit. Mõlemad oskused, muide, kuluvad võrkpalliklubi tehes ära. Peaks veel olema raamatupidamisinimesi ja muidu organiseerimisvõimelisi isikuid. Hea oleks, kui võrkpall ka korda läheks.