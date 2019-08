Juhtkiri: mis meid kuulsaks teeb?

Neli aastat on Aseris koos käinud ebahariliku muusika tegijad ning kohe on käes kaheksas Mahu pilliroofestival – Viru-Nigula vallas tehakse isesorti asju küll.

Eduard Vilde paistel soojendab juba ammu käsi Vinni vald. Vilde-nimelist auhinda antakse välja just seal ja kirjandussõpradele seostub Vinni nimi Vildega. Nagu Väike-Maarja vald Georg Lurichiga. Korraldatakse rammumehe võistlust Georgi Kange. Lurichi monument on objekt, mille ees tehakse pilti. Koolilõpetajad algatasid vägimehe kujule lindi kaela sidumise tava. Lurich kõnetab. Valla meenedki on seotud Lurichiga: temaatilised kõrvarõngad, rammuleib ja muudki.

Haljala valla tunnusmärkidele mõeldes pole vaja ka kurja vaeva näha: Võsu võrdub rand ning Käsmu võrdub Viru Folk. Kadrina uhkus on IT- ja nutifestival CADrina, juba 2010. aastal alguse saanud võistlusürituste sari. Finaalsõu avaetenduses osaleb pea terve kool, õhtu lõpetab tipptasemel kontsert.

Maakonnakeskusega on asjad aga isemoodi. Tunnuslause “Väge täis!” kehtib, aga sobis see niikaua, kuni siin sündis kõvu asju: linna tundis iga rokisõber, kui selle pani rappuma Green Christmas, linna nimetati Rockvereks ja see oli vägev. Siis saabus punklaulupidu ja Venemaa telekanalgi kiirustas kohale. Peamiselt musta riietunud koorilauljad ja publik olid tõesti väge täis. Kadus seegi. Loodi meeste tantsupidu. Testosteroonirikas trall! Rammu oli kõvasti ja kuulsustki hakkas tulema. Kuid seegi ununeb ja enam ei tea, mis asi siin linnas siis väge täis on.