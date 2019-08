Kasvada ihkav Aqva spordikeskus muudab mängutaktikat

Osaühingu Aqva Sport juhatuse liige Roman Kusma on tundnud juba mõnda aega, et kolmeaastases reketlonhallis tuleks tennisele uus hingamine anda. Kuna ta ise on hõivatud Aqva spaa ja hotelli tegemistega ning tulevase Viljandi veekeskuse arendusega, mõistis ta, et aega selleks napib. “Otsustasime reketlonhalli anda rendile. Leidsime, et keegi, kes on rohkem asja sees, suudab seda paremini teha,” sõnas Kusma.