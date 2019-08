N.R. Energy rajab Tapale kaks miljonit maksva kaasaegse reservkatlamaja

N.R. Energy OÜ juhataja Ahto Tisleri sõnul läbib Tapal aadressil Leina tn 14a asuv katlamaja viis kuud kestvate ehitustööde käigus põhjaliku renoveerimise, mille käigus saab see nii uued hakkpuidul töötavad soojatootmisseadmed kui ka kaasaegse välisilme. "Renoveerimistööd ja uued seadmed vastavad täielikult konkurentsiametis heaks kiidetud konkursi tingimustele ja Euroopa Liidu kõige rangematele keskkonnanõuetele," lausus Ahto Tisler. Renoveerimise projekti juhib taastuvenergia lahendustele spetsialiseerunud konsultatsioonifirma ICP Solutions.

Tapa katlamaja on üks Eesti esimesi, kus järgitakse möödunud aasta lõpust kehtima hakanud Euroopa Liidu määrust, mis nõuab vähem kui 50 milligrammi eralduvat õhutolmu kuupmeetri kohta. Ettevõte paigaldab Leina tänaval rekonstrueeritavasse katlamajja ka moodsa elektrifiltri, mis püüab kinni viis korda enam tolmu kui määruses nõutud. Austria firma Ionitec Anlagenbau GmbH valmistatud ja OÜ EMP A&I projekteeritud elektrostaatilisel põhimõttel töötav filter lubab läbi vähem kui 30 milligrammi tolmuosakesi ja on selles suhtes ligi viis korda tõhusam kui Eestis praegu kasutusel olevad katlamajade filtrid. "Tänu uuele filtrile saab Tapa õhk vähemalt katlamaja ümbruses eeskujulikult puhtaks ja parem põlemisprotsess tekitab vähem tahma ning efektiivsema soojatootmise," ütles Tisler.

N.R. Energy investeerib reservkatlamaja renoveerimisse umbes kaks miljonit eurot. Samal ajal on Tapal 21 klienti kokku 31 hoonega avaldanud soovi liituda kaugküttevõrguga. Klientide lisandumine loob eelduse kõigi kaugkütet kasutavate klientide, sealhulgas Tapa kaitseväelinnaku makstava soojusenergia hinna languseks. Võrgu laiendamiseks tuleb rajada kuni kaks kilomeetrit uut kaugküttetorustikku ja N.R. Energy on valmis investeerima selleks umbes miljon eurot.

N.R. Energy on investeerinud viimase kümne aasta jooksul kaugküttesüsteemidesse üle Eesti ligi 15 miljonit eurot ning lähiaastatel on kavas investeerida veel sama palju piirkondlike küttetaristute kaasajastamisesse. N.R. Energyl on Tapal kokku kolm katlamaja ja 2,5 kilomeetrit kaasaegset eelisoleeritud kaugküttetorustikku.