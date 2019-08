Tarva mänedžer: peatreener on see, kes ansambli mängima paneb

Rääkides meeskonna komplekteerimisest, tähendas ta, et mängijate turg on Eestis ahtake. See sunnib neid tõenäoliselt teatud positsioonidele otsima tugevdust piiri tagant. "Ega see Eesti turg nii väga suur ei ole, nagu me kõik teame. On veel paar asja õhus siit Eesti poole pealt, aga tundub, et me ilma leegionärideta ei saa," kõneles Arnu Lippasaar.