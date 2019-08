Õnnetut armastajat mänginud Raido Parvet tabas seekord hoopis õnn

Näitlejapreemia saanud Raido Parve sõnas: “Pean tunnistama, et mu selleaastane roll väga eelmistest ei erinenud, olen Läsnal nüüd pea neli aastat trupis mänginud ja mulle on peale ühe erandi jäänud sellised õnnetu armastaja rollid, kus minu tegelane kedagi väga armastab, aga ei saa.

Lea Pallon, kes mängis Ilonat, on mu lavapartner olnud ka kahel varasemal etendusel ja meil on tekkinud usaldus. Kui lavapartner on hea ja kindel, siis on mugav,” nentis Parve.