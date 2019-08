Suvi raamatukogus: pehme lugemisvara ja võistlused

Raamatukogud on avatud ka suviti ja Lääne-Virumaa raamatukogude töötajad lugejate vähesuse üle väga ei kurda. Lääne-Virumaa keskraamatukogu arengu­spetsialisti Tiina Kriisa sõnul on nende kogus üsnagi tavapärane suvi. “See on paraku vaiksem aeg kui talv, kuid samas ei ole see sugugi halvem kui eelmine suvi, me oleme täitsa rahul.” Kriisa märgib, et inimesed käivad raamatukogus eri põhjustel.