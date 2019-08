Naerusuine ja veetlev Mari Ani imetleb kaunist vaadet kuskil Šveitsi või Prantsuse Alpides. See on ka hea aeg mõtiskleda ja mälestustes sõuda. Naudinguga, südamega – nii on ta ikka elanud. Ajasime juttu pisut enne Mari Ani reisile siirdumist.