Kadrina spordikeskuses hakatakse fuajeed ja ühte jõusaali remontima

Spordikeskuse juhataja Robert Salep kõneles, et ideaalis võiks juba enne aastanumbri vahetumist üht-teist tehtud olla. “Arvan, et see on reaalne eesmärk. Ehitusfirmadel on tööd palju,” sõnas ta ja lisas, et kõige suurem plaan on teha ilusaks soojaks ja mõnusaks fuajee. “Et see ruum ei oleks pime, jahe ega kõle. Praegu on ta hallides toonides ja pime,” märkis Salep.