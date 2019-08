Pandivere peretalud lõid uksed valla

Sündmuse üks eestvedajaid Marju Metsman lausus, et ehkki põhjalikum kokkuvõtete tegemine seisab veel ees, võib esialgse tagasiside põhjal lugeda toimunu kordaläinuks. “Tundub, et õnnestus hästi, sest sellel aastal oli ka uudseid asju,” lausus ta.

Metsmani sõnul oli põnev just see, et peretalude külastamise kõrval on võetud suund eri külastuskohtade tutvustamisele, mille hulgas olid näiteks Emumäe muuseum, Salla seltsimaja ja näkiuurimiskeskus. “Paljud tulid kohale ikka päris kaugelt, Eesti eri nurkadest, sest soovisid siin kandis saada tervikliku päeva,” lisas ta.