Maakonna jooksusari jõuab poole peale

Kaheksast etapist koosnevas Lääne-Virumaa jooksusarjas on sellel pühapäeval kavas neljas etapp, Viru-Nigula rahvajooks.

Kahekümnendat korda korraldatava Viru-Nigula rahvajooksu distantsid on 7,5 ja 3,3 kilomeetrit ning need joostakse võrreldes tavapärase trassiga vastupidises suunas. Samuti on kavas eri pikkusega lastejooksud.