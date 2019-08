Päästjad koukisid korstnast välja sinna kukkunud toonekure

"Oli kuulda, et ta seal sees krabistas, et ta elus veel on," meenutas meeskonnavanem Margus Salla tegutsemist sündmuskohal. "Korstnas oli üks tühjendusruum, sealt paistis, et toonekurg on elus," jätkas ta. Paraku oli tühjendusruum kolme-nelja meetri kaugusel ja pritsimees ei pääsenud linnule ligi.