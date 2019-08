Vaade: loodus hakkab vahel vastu ka

Uurides viljapuu-bakterpõletiku kohta käivat infot, sain teada, et taimedel, millega Eestis kaubeldakse, on kaasas passid, mis kinnitavad nende päritolu ja muid tunnuseid. Kõnesoleval juhtumil oli passides selgelt kirjas, et bakternakkusega taimed olid tegelikult pärit haigusevabast piirkonnast. Arvestades aga viljapuu-bakterpõletiku iseloomu ja ülikiiret levikut, võis see tänapäeva tingimustes istikutesse sattuda kust iganes. Siiski tõmbasid Plantex AS ja põllumajandusamet kiirelt pidurit ning eemaldasid haiged istikud müügist. Loodetavasti hoiti kõige suurem kaos ära. Keegi ei hakanud ajakirjanikule vassima ja valetama, et see, teine või kolmas edasimüüja on haiguse levikus süüdi. Avaldati selge ja konkreetne pressiteade, milles kutsuti kliente haigeid taimi tagastama. Kiitus otsekohesuse ja kiiruse eest.