Kliimaheitlus koduõuel

Olgugi et meeleolu oli rõõmus, koguneti siiski tõsisema teema tõttu – tegemist oli järjekordse “Reeded tuleviku nimel” (Fridays For Future) õpilaste korraldatud kliimastreigiga, millest võtavad üle maailma osa sajad tuhanded noored ja vanad. Jah, isegi keset suve. Plakatid näpus, ruupor huugamas, meedia kohal – nagu päris.

Nõutakse, et valitsus kuulaks kliimateadlasi, kes rõhutavad elamiskõlbliku keskkonna säilimise nimel suurte poliitiliste muudatuste tegemise vajalikkust. Kas lugu on siis tõesti nii hull, et isegi rahulik eestlane ei saa mugavalt seda probleemi enam ignoreerida ja peab midagi ette võtma?