“Floksid on iga aia lilled,” sõnas Mädapea mõisa perenaine ja floksipäevade korraldaja Marika Vartla. Tema ise teab neist lilledest palju. See on tal juba vana armastus. Kui ta hakkas omal ajal mõisa aeda kujundama, oli asi selge – seda hakkavad kaunistama floksid. Lapsepõlvest pärit vanaema aia lõhn kandis ta viimaks korraldama igaaastast floksifestivali.