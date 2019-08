Lääne-Virumaa kohaliku agronoomi Merike Kuslapi sõnul on tegemist äärmiselt ohtliku haigusega, mille levik roosõieliste taimede (neist levinuimad õuna-, pirni-, viir- ja tuhkpuu, ebaküdoonia, pihlakas, toompihlakas, astelpihlakas, küdoonia ja tuliastel) seas on kiire ja äkiline. “See võib levida nii lindude, putukate, inimeste kui ka saastunud aiatööriistadega,” rääkis Kuslap. “Noored istikud, kes on selle haigusega nakatunud, võivad hävida mõne kuuga, elujõulisemad ja suuremad taimed peavad veidi kauem vastu,” jätkas ta.