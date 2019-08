Muusika maailma- ja hingeservadelt

Esialgu veel kahemehebändina tegutsev alternatiivne Cú sündis tänaval koosmusitseerimisest. Eelmise aasta Viru Folgil kohtusid muusikas noor helilooja ja harfimängija Jaan Eerik Priks ning iirlasest multiinstrumentalist Brian F. Devaney ning nende harf ja hang.

Ootamatu ja uudne kooslus, mis pani möödakäijad peatuma, kuulama ning saatis nad edasi teele mingi seletamatu värinaga.

Mis muusika see selline on? “Ma ütleksin: meditatiivne folk,” pakub Priks, kes on bändi kaasa toonud hulga omaloomingulisi palu, millest praeguseks ühisloomingus Brian Devaneyga ongi arenenud Cú muusika.

Haldjafolgilik saaremuusika, mis seotud eesti ürglaane külge nähtamatu meremehesõlmega ... Loomine käivat meeste sõnul väga loomulikult ja orgaaniliselt – lihtsalt tuuakse ideed kokku, mängitakse, proovitakse ja katsetatakse. Ning enamasti hakkavad lood end ise selle käigus avama.

Bändi muusikas on kuulda rahvaliku muusika mõju ja tajutavad on ka Devaney isikliku lemmiku, Nick Mulvey meeleolud. Kahe väga erineva taustaga muusiku kohtumisel Cú bändina on ühtekokku sulanud eriilmeliste instrumentide valdamise kogemused ja oskused.

"Jaan Eerik Priksi võib julgelt nimetada üheks nooreks heliloojaks, kellel tasub kõrva peal hoida."

Kärt Devaney

Jaan Eerik Priksi võib julgelt nimetada üheks nooreks heliloojaks, kellel tasub kõrva peal hoida. Priksile pole võõrad ei keel- ega puhkpillid, mistõttu on talle muusika seadmine kui hingamine.

Võiks arvata, et muusika voolab temasse läbi mingi seletamatu kõrgema väe, ta ei eristu loodusest, vaid on selle osaks üleni.

Devaney on toonud bändi oma rahvusvahelist kogemust, perkussiooniinstrumente laiast maailmast. Ta on oma iiri juured sügavalt Maarjamaa mulda ajanud ning esineb Eestis ainukordse instrumendiga Hang Bal, mille metalne pehmus pakub kuulajale üllatavat kogemust ja mis toob Cússe kosmilist ruumi.

Ehkki bänd pole tegutsenud väga kaua, on nii Priks kui ka Devaney kindlad, et eesmärgiks on jõuda oma plaadi avaldamiseni, loodetavasti juba uuel aastal.

Sel aastal on aga plaanis koguda lugusid, meeleolusid ja ideid, võimalikult palju mängida ning võimalusel ka bändi laiendada (vestlus toimus suve algul, nüüdseks on bändiga liitunud flöödimängija Anne-Ly Linde, kelle särtsakad trillerdamised loovad omalaadseid maastikke – K. D.).

Samuti on plaanis minna käesoleval suvel minituurile – mängida Seto Folgil ning Viru Folgil, kus Cú alguse sai.

Bändimehed lisavad naerdes, et samuti on nad avatud eraesinemistele.