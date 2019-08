Kooliuusikute toetus palju laristada ei luba

Kuigi koolini on veel üle kolme nädala aega, valisid eile Rakveres asuvas kirjatarvete poes sel aastal esimesse klassi minevad kaksikutest õde-venda Adeele ja Ailan Lass endale pinaleid. See oli keeruline töö. Ema Aivi Kaljos andis neile hinna järgi ette valiku pinaleid ja kooliteed alustavate laste ülesanne oli sõeluda sobiv välja.

Laste ema on õpetajalt saanud tarvilike kooliasjade nimekirja ja see näitab selgelt, et kooliasjade ostmine tähendab korralikku väljaminekut. “Kui arvestada asjad ja riided kokku, siis arvan, et ühe lapse kohta tuleb see 200 eurot, kahele siis 400,” arutles ema. Suurimad kuluartiklid arvas ta olevat laste riided ja koolikotid.