Kadrina paisjärve ääres saab vetehaldjaga kala grillida

“Valitsuse liikmed algatasid puhkevõimaluste arendamise projekti, et paisjärveäärse ala kasutamist aktiivsemaks muuta. Panime sinna riietuskabiini, pinke panime juurde ja korrastasime kõnnirada. Sinna tuleb veel ka liivakast,” rääkis Laas ja tõdes, et korrastatud ala on juba aktiivset kasutust leidnud. Järve ääres on varasemast ajast olemas rannavõrkpalliplats.

Lõkkealuse idee ja teostuse taga on Võduvere külas tegutsev Kalevi sepikoda. Isa ja poeg Ülo ja Kalev Kais panid pead kokku ja mõtlesid kavandi koos välja. Hobi korras sepaametit pidav Kalev Kais kulutas isa Ülo Kaisi sõnul metallile kuju andmiseks 68 töötundi. “Ega raua väänamine ei ole nagu traadi väänamine. See on üsna keeruline asi. Mul poiss tegi, ta tegeleb sepatööga. Natuke ideed ma andsin. Väga palju oleme teinud neid siile. 10–15 aastat tagasi tehtud siilid töötavad siiamaani. Umbes sama asi, aga siili kujuga,” kõneles Ülo Kais ning lisas, et võib olla tuleb paisjärve äärde veel teinegi lõkkealus juurde. Ta tõdes, et tegelikult läks töö kallimaks, kui tasu, mis Kalevi sepikoda vetehaldja eest sai. “Sponsorluse korras rohkem tegime,” märkis Ülo Kais. Ta peab ennast ammusest ajast Kadrina paisjärve patrioodiks ning ta on väga rõõmus, et selle ümbrus korda tehakse.