Tarvas ja Karud valavad higi, Tamsalu loeb mehi

Tarva abitreener Madis Putko lausus, et augustis plaanitakse harjutada viiel päeval nädalas kaks korda päevas. Septembrist lisanduvad veel pühapäevased treeningukorrad. “Meil on siin ka vanemaid mehi, kellel on lapsed ja pered. Laseme neil samuti vahepeal perega olla ja ilmselt augustis nad kõik veel kahel korral päevas trennis ei käi,” tähendas Putko. “Nooremad mängijad, nagu Egert Haller ja Marcus Merimaa, on harjutanud terve suve ega ole puhkama jäänud. Kogenutest on Janis Vahter viimase kuu või pooleteisega ennast päris palju paremasse konditsiooni viinud. Renato [Lindmets] on olnud hõivatud Eesti 3x3-korvpalli koondisega ja Kristo [Saage] omaette trenni teinud. Arvan, et alguse kohta ei ole nende seis üldse paha.”