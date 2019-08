Netiarm võib tühjendada kukru ja hinge

“Lollidelt tulebki raha ära võtta!”, “Kuidas saab üldse nii naiivne olla?” – selliseid ja veel hullemaid kommentaare võib internetist lugeda, kui kuskil tuleb juttu nn armupettuse ohvriks langenud inimestest. Ometi on reaalsus see, et sellise pettuse ohvriks langevad just arukad, hea haridusega, keskmise või sellest palju kõrgema sissetulekuga inimesed, sest neid petised just otsivadki.