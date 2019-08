Saksofon mahendas Moonakülas ärevust

“Ei ole vaja siin liiga pingelist olukorda luua,” kõneles muusik. “Muusikapatrull käib ikka seal, kus on rahvast palju, sest meid võib alati vaja minna. Muusikapatrull on nagu politseipatrull – relva ei pruugi välja võtta, aga ta on kohal ja tekitab turvatunde. Mul on samamoodi: pill on, aga ei pruugi seda mängida, vaid olen lihtsalt kohal. Ohtlikuks võib minna alles siis, kui on liiga vaikne,” rääkis Peep Pihlak. Põhja tänaval elav mees lisas, et ka tema elumaja juures tekkisid kõnnitee ehituse käigus mõned probleemid, millele on aga nüüdseks leitud lahendused. “Loodan, et kõik läheb paremaks ja laheneb. Mina ei taha küll kellegagi kakelda,” tähendas Pihlak.